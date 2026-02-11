  1. Siyaset
11 Şub 2026 15:45

Pezeşkiyan: Erdoğan ve Fidan'a teşekkür ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle müzakerelerde Türkiye'nin yapıcı rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İslam Devrimi'nin 47'inci yıl dönümü münasebetiyle Tahran'daki Azadi Meydanı'nda halka hitap etti.

Pezeşkiyan, ABD'yle müzakerelerine değinerek, "Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Pakistan'a, Suudi Arabistan'a, ve Mısır'a İran konusunda hassasiyet gösterip sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba göstermeleri, İsrail ve ABD'nin kötü niyetli planlarını hayata geçirmemeleri noktasındaki gayretleri için tüm ülkelere teşekkür ediyorum" dedi.

