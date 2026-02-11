Müzakerelerde füze yetenekleri konusu gündemde değil

İslam Devrimi Lideri'nin Ulusal Savunma Konseyi Temsilcisi Tuğamiral Ali Şemhani 11 Şubat yürüyüşü sırasında gazetecilere açıklama yaptı.

Şemhani, İran'ın füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını ve karşı tarafın askeri güç gösterilerine güvenmek yerine devam eden görüşmeleri ciddiyetle sürdürmesinin akıllıca olduğunu vurguladı.

Şemhani, İran silahlı kuvvetleri komutanlarının, sınırlı bir askeri saldırının bile savaşın başlangıcı anlamına geleceğini defalarca dile getirdiğini kaydetti.