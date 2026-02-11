  1. Dünya
Suudi Arabistan'dan İran'a tebrik mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, İslam Devrimi Zaferi'nin 47. yıl dönümünü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı İslam Devrimi Zaferi'nin 47. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Suudi Kralı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a çalışmalarında başarılar ve kardeş İran halkına refah ve esenlik diledi.

 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da gönderdiği tebrik mesajında, "İran'ın Ulusal Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 47. zafer yıl dönümüdür.

