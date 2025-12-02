ABD, Bahreyn'de yeni bir askeri üs açtı

Arap medyasına göre ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve Bahreyn yetkilileri, Bahreyn'de ortak hava savunma komuta merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Bahreyn Veliaht Prensi ve askeri yetkililer katıldı.

Törende konuşan Cooper, "Bahreyn her zaman bölgesel güvenlikte kilit bir ortak olmuştur. Yeni Ortak Komuta Merkezi, bölgesel hava savunma yapısını güçlendirmede önemli bir adımdır." dedi.

Bahreyn'de yaklaşık 9.000 ABD askeri bulunuyor.

ABD Bahreyn'e F-16 teçhizatı satacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in güvenlik kapasitesini artırmak amacıyla 445 milyon dolarlık F-16 savaş uçağı teçhizat desteği satışını onayladı. Satış, uçak parçaları, füze konteynerleri, radar ekipmanı ve silah sistemlerini içeriyor.