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5 Eyl 2026 15:28

Dağıstan'ın tarihi kenti Derbent'te Kur'an okuma kursu

Dağıstan'ın tarihi kenti Derbent'te Kur'an okuma kursu

Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki Derbent kentinde, Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Okuma 17. Yaz Dönemi Eğitim Kursu’nun kapanış töreni düzenlendi.

İmam Hüseyin (a.s) Kültür Enstitüsü” tarafından ve Eldar İbrahimov’un yönetimiyle organize edilen bu kurs, 75 Dağıstanlı genç öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i doğru ve akıcı bir şekilde okuma yolunda ilerlemesini sağladı.

Dağıstan'ın tarihi kenti Derbent'te Kur'an okuma kursu

Törende konuşan Eldar İbrahimov, Derbent’in İslam kültüründeki bin yıllık geçmişine değinerek, “Bu şehir her zaman alimlerin ve hafızların sığınağı olmuştur ve bugün de bu kurslarla genç neslin dini kökleriyle bağını güçlendiriyoruz” dedi.

Dağıstan'ın tarihi kenti Derbent'te Kur'an okuma kursu

Etkinlik, başarılı olan 75 katılımcıya sertifika belgeleri ve değerli bir Kur’an-ı Kerim hediye edilmesiyle sona erdi.

News ID 1938356

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