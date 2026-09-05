Dağıstan'ın tarihi kenti Derbent'te Kur'an okuma kursu

İmam Hüseyin (a.s) Kültür Enstitüsü” tarafından ve Eldar İbrahimov’un yönetimiyle organize edilen bu kurs, 75 Dağıstanlı genç öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i doğru ve akıcı bir şekilde okuma yolunda ilerlemesini sağladı.

Törende konuşan Eldar İbrahimov, Derbent’in İslam kültüründeki bin yıllık geçmişine değinerek, “Bu şehir her zaman alimlerin ve hafızların sığınağı olmuştur ve bugün de bu kurslarla genç neslin dini kökleriyle bağını güçlendiriyoruz” dedi.

Etkinlik, başarılı olan 75 katılımcıya sertifika belgeleri ve değerli bir Kur’an-ı Kerim hediye edilmesiyle sona erdi.