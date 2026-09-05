İran ve Macaristan atıcılık federasyonları arasında 4 yıllık iş birliği mutabakat

Uluslararası etkileşimin geliştirilmesi ve ortak iş birliklerinin genişletilmesi kapsamında, İran Atıcılık Federasyonu ile Macaristan Atıcılık Federasyonu arasında dört yıllık iş birliği mutabakatı imzalandı.

Mutabakatın nihai hükümleri, İran Atıcılık Federasyonu Başkan Vekili Soheyl Barhordari ile Macaristan Atıcılık Federasyonu Başkanı László Sinka arasında ev sahibi ülkenin Atıcılık Federasyonu binasında gerçekleştirilen ortak toplantıda ele alınarak karara bağlandı.

Anlaşma, İran’ın Macaristan Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonda, İran’ın Macaristan Büyükelçisi Dr. Muradiniya’nın huzurunda taraflarca imzalandı.

Mutabakata göre iki federasyon; ikili iş birliği, antrenörlerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, ortak antrenman kamplarının düzenlenmesi, İranlı atıcıların Macaristan’daki açık turnuvalara ve ulusal şampiyonalara katılması ile bu ülkedeki antrenman tesisleri ve salonlarından yararlanılması gibi çeşitli alanlarda iş birliği yapacak.

Söz konusu mutabakat, İran Atıcılık Federasyonu’nun uluslararası iş birliklerini geliştirmesi, teknik bilgi ve deneyim transferinin sağlanması ve İranlı sporcu ve antrenörlerin hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi için uygun koşullar oluşturulması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.