İranlı pehlivan Mustafa Tuğani, Kırgızistan'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

İran'ı +100 kilo pehlivan güreşi kategorisinde temsil eden Mustafa Tuğani, Kırgızistan'da düzenlenen Dünya Köyler ve Göçebeler Oyunları'nın finalinde sergilediği üstün performansla Kırgız rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Tuğani, final karşılaşmasında güçlü bir performans ortaya koyarak ev sahibi ülkenin sporcusunu tuşla mağlup etti ve hak ettiği şekilde kürsünün zirvesine çıktı. Böylece İran kafilesine değerli bir altın madalya daha kazandırdı.

Ancak bu şampiyonluk yalnızca müsabakada elde edilen zaferle sınırlı kalmadı. Tuğani, karşılaşmanın ardından pehlivanlık ruhunu ve centilmenlik anlayışını sergileyerek rakibine sarıldı. Bu hareket, salondaki seyirciler tarafından büyük alkışla karşılandı.

Tuğani, gücünü ahlak ve centilmenlikle birleştirerek hem müsabakanın şampiyonu oldu hem de İran'ın pehlivanlık kültürünü yansıtan unutulmaz bir görüntü ortaya koydu.