ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Gece Yarısı Eskort Operasyonu Başarısız Oldu

ABD'nin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir geminin Hürmüz Boğazı'nın güney koridorundan geçişini sağlamak amacıyla düzenlediği eskort operasyonu başarısız oldu.

ABD eskortunda güney koridorundan ilerleyen El-Gashamiya adlı LNG tankerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişine devam etmekten vazgeçtiği bildirildi.

Gemi takip verilerini analiz eden Kpler şirketinin ağustos ayının sonlarında yayımladığı verilere göre El-Gashamiya ile birlikte dört LNG tankeri daha Katar'ın Ras Laffan ihracat tesislerinden doğuya, Hürmüz Boğazı'na doğru hareket ediyordu.

El-Gashamiya'nın rotasını değiştirdiği ve Katar'daki Ras Laffan Limanı yerine Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah Limanı'na yöneldiği belirtildi.