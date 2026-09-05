İran'da bir terör hücresi çökertildi

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargâhı Halkla İlişkiler Birimi yaptığı açıklamada, istihbarata dayalı akıllı gözetim çalışmaları sonucunda bir terör çetesinin tespit edildiğini ve Kudüs Karargâhı savaşçıları tarafından İstihbarat Genel Müdürlüğü, Selman İstihbarat Teşkilatı ve eyalet polis teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda iki teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu terör çetesinin İsrail rejimi ve ABD rejimine bağlı olduğu ve ABD'nin savaşıyla eş zamanlı olarak Sistan ve Belucistan eyaletinde önceden belirlenen hedeflere yönelik terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.

Teröristlerin herhangi bir eylem gerçekleştirmeden önce güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kudüs Karargâhı ayrıca İsrail ve ABD'nin "kirli rejimlerinin paralı askerlerine" uyarıda bulunarak, Sistan ve Belucistan halkının güvenliğinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ve hiçbir paralı askere bölgeye girme veya bölgede faaliyet gösterme izni vermeyeceklerini belirtti.

Açıklamada, bu kişilere karşı sert şekilde mücadele edileceği vurgulandı.