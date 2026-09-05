Nijer, ülkedeki darbe girişiminden Fransa'yı suçladı

Nijer'de General Abdourahamane Tiani başkanlığında 4 Eylül'de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, "Emmanuel Macron'un Fransız rejimi" olarak tanımlanan Fransa, darbe girişiminin arkasında olmakla suçlandı.

Hükümet açıklamasında, "Bu saldırıyla ilgili çok sayıda kanıt topladık ve Nijer bu konuyu uluslararası mahkemelere taşıma hakkını saklı tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

Nijer'in başkenti Niamey'de 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece 101 No'lu Hava Üssü'ndeki bir grup asker, bazı silah arkadaşlarını alıkoymaya ve başkentteki stratejik noktaların kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştı.

Nijer Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle askeri hareketliliğin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Olaylarda 3'ü Cumhurbaşkanlığı Muhafızı olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.