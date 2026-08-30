Bugün Hz. Muhammed'in (s.a.v) kutlu doğum günü yıldönümü

Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). Babasının adı Abdullah, annesinin adı Âmine’dir. Hem baba, hem de anne tarafından temiz ve şerefli bir aileye mensuptur. Soyu Hz. İbrahim’e (as.) dayanır.

Tarihçiler arasında doğumunun kesin zamanı ve yeri konusunda görüş ayrılığı vardır, ancak yaygın bir rivayete göre, 17 Rebiülevvel ayının 17. (Fil Yılı) Cuma günü şafak vakti Mekke şehrinde doğmuştur.

O’nun doğduğu sabah dünya nurla doldu. Babası Abdullah O’nun doğumundan iki ay kadar önce öldüğünden biricik oğlunu göremedi. Hz. Âmine böyle nur topu gibi bir çocuk dünyaya getirince, dedesi Abdülmuttalib, büyük bir ziyafet vererek sevgili torununa Muhammed adını koydu.

—Ataların arasında böyle bir ad yoktu, bu adı koymaktan maksadın nedir, diye soranlara:

—Umarım ki O’nu gökte Hak, yerde halk övecektir, diye cevap verdi.

Peygamber Efendimizin doğumuyla birlikte dünyada dikkat çekici değişiklikler meydana gelmiştir.

İran’da Hükümdar (Kisra) sarayının on dört sütunu yıkılmış, Sava gölü kurumuş, bin yıldan beri yanan Mecusilerin (ateşe tapanlar) tapındıkları ateşler birden bire sönmüştü. Bu olaylar, gelecekte İran saltanatının yıkılacağına, Bizans İmparatorluğunun çökeceğine ve putperestliğin ortadan kalkacağına işaret ediyordu. Gerçekten de öyle oldu.

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v) hicretin 11.yılında rıhletinden önce sevgi ile nebevi şeriatın ahkâmı ve temellerini en seçkin yöntemler ve aynı zamanda kesin bir şekilde beyan eder, hak dinin maarifini yaymak ve halkı en iyi şekilde hidayete erdirmek için çalıştı.

Hz. Peygamber (s.a.v.) 632 yılı Rebiülevvel ayında pazartesi günü öğleye doğru vefat etti.

İmam Cafer Sadık (a.s) ise Rebiülevvel ayının 17’sinde, hicri 83 yılında Medine’de dünyaya geldi. Babası İmam Muhammed Bakır, dedesi İmam Zeynelabidin’dir. İmam Sadık, Ehl-i Beyt’in ilmini kuşanarak, İslam’ın saf ve bozulmamış halini koruyan bir ilim ve ahlak önderi oldu.

Onun döneminde, siyasi karışıklıklar arasında dini ilimleri öğretme imkânı doğdu. Bu fırsatı değerlendiren İmam Sadık, binlerce talebeye fıkıh, tefsir, kelam ve diğer İslami ilimleri öğretti. Onun talebeleri arasında İmam Ebu Hanife ve Malik bin Enes gibi isimler de yer aldı. Bu sebeple, Caferî mezhebi onun adıyla anılmaktadır.

İmam Cafer Sadık, İslam’ı tahriften koruyan, sahih bilgiyle halkı aydınlatan ve ahlaki rehberliğiyle Müslümanlara yol gösteren bir imam olarak anılmaktadır.

Bugün, bu iki kutlu doğum vesilesiyle Müslümanlar; rahmet peygamberi Hazreti Muhammed’i ve onun pak soyundan gelen İmam Cafer Sadık’ı rahmet ve minnetle anmaktadır.

