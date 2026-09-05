İran Yargı Erki Başkanı'ndan BRICS ülkelerine çağrı

Ejei, İran’a karşı gerçekleştirilen iki “saldırgan savaş” sırasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olanların yargılanması için “evrensel yargı yetkisi” ilkesinin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın her zamankinden daha fazla adalete ihtiyaç duyduğunu belirten Ejei, adaletin seçici olmaması, hukukun üstünlüğünün siyasi mülahazalara feda edilmemesi ve ulusların haklarının güçlerine göre ölçülmemesi gerektiğini ifade etti.

“BRICS yeni dünya düzeninin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor”

BRICS’i en önemli ekonomik ve siyasi ittifaklardan biri olarak tanımlayan Ejei, bloğun yeni bir dünya düzeninin şekillenmesinde giderek artan bir role sahip olduğunu belirtti ve BRICS belgelerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü ve BM Şartı’na bağlılığın defalarca vurgulandığına dikkat çekti.

Ejei, çağdaş dünyanın bilimsel ve teknolojik ilerlemelere rağmen ulusal egemenliğin ihlaline, insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun yaygın şekilde çiğnenmesine, hukuka aykırı tek taraflı yaptırımlara ve bazı hegemonyacı güçlerin bağımsız uluslar üzerindeki artan baskısına tanık olduğunu söyledi.

“İran, ABD ve İsrail’in vahşi saldırganlığına maruz kaldı”

İran halkının bağımsızlıkları uğruna yıllardır ağır bedeller ödediğini kaydeden Ejei, İran’ın geçtiğimiz yıl ve bu yıl ABD ve İsrail rejimi tarafından “vahşi bir saldırganlığa” maruz kaldığını belirtti. Söz konusu saldırıların sadece sınırlı bir askeri çatışma olmadığını, uluslararası normları ihlal eden yasadışı bir eylem olduğunu savundu.

Saldırıların ilk gününde Minab’daki bir okulda 168 öğrencinin de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlının şehit olduğunu aktaran Ejei, bunun 40 günlük savaş sırasında işlenen suçların sadece bir parçası olduğunu dile getirdi. Hastanelerin, eğitim ve kültür merkezlerinin, sivil yerleşim yerlerinin ve diğer altyapıların hedef alındığını ifade eden Ejei, bu saldırılar sonucunda kadınlar ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“Uluslararası kurumların kayıtsızlığı kabul edilemez”

ABD ve Siyonist rejimin eylemlerini “savaş suçlarının açık bir örneği” olarak nitelendiren Ejei, uluslararası kuruluşların bu tür ihlallere karşı gösterdiği kayıtsızlığı eleştirdi.

Yargı sistemlerinin ve hukuki kurumların temel insan hakları ihlalleri, sivillerin öldürülmesi, zorla yerinden edilme, altyapının tahrip edilmesi ve uluslararası suçların faillerinin cezasız kalması konularında sessiz kalamayacağını vurgulayan Ejei, BRICS üyelerini somut adımlar atmaya davet etti.

Ejei, “BRICS üyeleri, BM Şartı başta olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri kınamalı ve saldırganların daha fazla yasadışı eylemde bulunmasını önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır” diye konuştu.

