İran-Tunus uçuşları yeniden başladı

İmam Humeyni Havalimanı Şehir Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ramin Kaşef Azer bugün yaptığı açıklamada, “İran ile Tunus arasındaki direkt uçuşlar yeniden başladı” dedi.



Kaşef Azer, “İlk uçuş bu sabah saat 08.00'da Tahran'dan Tunus'a yapıldı ve bu rota şu anda Cumartesi günleri haftalık olarak düzenleniyor” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, “İmam Humeyni Havalimanı, mevcut kapasite ve altyapısını kullanarak uluslararası uçuş ağını geliştirmeyi ve yolcuların dünyanın çeşitli noktalarına erişimini artırmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

