Golden Global Bankası’ndan ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarına Tepki

Reuters’ın aktardığına göre, Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası, ABD Hazine Bakanlığı’nın İran’la finansal işlemleri kolaylaştırdığı yönündeki suçlamalarını reddetti.

Washington daha önce bu iddialar gerekçesiyle Golden Global Yatırım Bankası ile iki iştirakini yaptırım listesine almıştı.

Banka yaptığı açıklamada, Türkiye ve uluslararası mevzuata uygun hareket ettiğini belirterek, “asılsız” olarak nitelendirdiği suçlamalara karşı yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

Golden Global ayrıca ABD’nin yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların bankanın müşterileri olmadığını ve bunlarla doğrudan veya dolaylı herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini açıkladı.

ABD’nin bu yaptırım kararı, İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırma politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD Hazinesi, İran bağlantısı iddiasıyla Türk bankası Golden Global'i yaptırım listesine aldığını açıkladı.