Arap Birliği dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Kahire'de toplanacak

RT'nin haberine göre, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Arap Birliği'nin bakanlar düzeyindeki 166. oturumu kapsamında önümüzdeki pazartesi günü Kahire'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Habere göre toplantıda, Filistin meselesi, Arap ülkelerinin karşı karşıya olduğu krizler ve güvenlik sorunları başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda ayrıca Fars Körfezi bölgesindeki gelişmeler, askeri çatışmalar, Hürmüz Boğazı'nın durumu ile Sudan, Libya, Suriye ve Lübnan'daki krizlerin görüşüleceği bildirildi.

Tunus, Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bu dönemki toplantısına başkanlık edecek.