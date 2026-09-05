Lübnan Sağlık Bakanlığı duyurdu: İsrail’in saldırılarında şehit sayısı arttı

Arap medyasına göre Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dünden başlayan saldırıları sonucunda 4 kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık, İsrail’in ülkenin güneyine yönelik saldırıları sonucu 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son istatistiklere göre, bu yılın 2 Mart’ından bu yana İsrail saldırılarında 4 bin 354 kişi şehit olmuş ve 12 bin 325 kişi yaralanmıştır.

Böylece, 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’daki toplam şehit sayısı 8 bin 921’e, yaralı sayısı ise 30 bin 561’e ulaşmış bulunmaktadır.

