Bağdat'ta araç konvoyuyla Hizbullah'a destek gösterisi yapıldı

Bağdat ve Basra’da yüzlerce Iraklı, hükümetin hazırladığı terör listesinde Hizbullah ve Yemen Ensarullah Hareketi’nin adlarının ilk taslakta yer almasına öfkelerini göstererek araç konvoylarıyla sokaklara döküldü.

Direniş güçlerine yönelik bu girişimin, ABD’nin baskıları doğrultusunda gündeme geldiği belirtilse de, söz konusu iki hareketin isimleri tepkiler üzerine hızla listeden çıkarıldı.

On4 Haber sitesine göre, Bağdat’taki konvoy, Kazımiye’den başlayıp Serefiye Köprüsü üzerinden Kerade’ye ve oradan Tahrir Meydanı’na uzandı. Araçların üzerinde büyük Hizbullah ve Ensarullah bayrakları dalgalanırken, hoparlörlerden “Ya Nasrallah” ve Ensarullah’ın ünlü marşı “Sari‘ ila’l-cihad” yükseldi.

Basra’da ise yürüyüş Eşşar’dan başlayıp Cezayir Caddesi ve kordon boyu boyunca devam etti. Yerel kaynaklara göre güvenlik güçleri yalnızca gözetimle yetindi ve gösterilere müdahale etmedi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde gençlerin motosiklet ve arazi araçlarıyla sarı ve yeşil bayrakları dalgalandırdığı, “Hizbullah ve Husiler bizim kırmızı çizgimizdir” sloganını attığı görüldü.

Iraklı aktivistler sosyal ağlarda #Hizbullah ve #Ensarullah etiketleriyle canlı görüntüler paylaşmayı sürdürüyor.