Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğini yaptığı ve ABD Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Senegal gibi bölge ülkelerinden temsilciler katıldı. İmza töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile Cumhurbaşkanı Kagame'ye ayrı ayrı teşekkür eden Trump, onlarca yıldır süren bir savaşı sona erdirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Trump, “Bugün harika bir gün. Afrika için büyük bir gün, dünya ve bu iki ülke için çok önemli bir gün. Bugün gurur duyacakları çok şey var. İki ülkenin liderlerine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

KDC ile Ruanda arasındaki çatışmaların dünyanın en uzun savaşlarından biri olduğunu ve bu savaşta 10 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Trump, “ABD Barış Enstitüsü'nde bu çatışmaları sona erdirecek tarihi bir anlaşmayı imzalamak için bir araya geldik. Bugün, onlarca yıllık şiddeti ve kan dökülmesini durdurmayı ve KDC ile Ruanda arasında yeni bir uyum ve iş birliği dönemini başlatmayı taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA