Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi!

Galatasaray son dönemde cezalar ve sakatlıklarla boğuşuyor.

Samsun maçını tamamlayamayan Lemina'dan kötü haber geldi ve Gabonlu yıldız, Monaco'ya götürülmedi. İki haftadır takımı yalnız bırakan Jakobs ise dün son antrenmana katıldı ve kadroya girdi.

Okan Buruk, ilk 11'inde 10 ismi belirledi. Kalede Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, İlkay ve Sara, Barış, Sane ve Osimhen görev yapacak.

Jakobs'un durumu maç saatinde netleşecek. Senegalli sol bekten fedakârlık yapması bekleniyor. Roland Sallai ve Jakobs'un dönüşüyle savunmada ideal düzene geçilecek.

7 kritik eksik!

Cezaları Avrupa'da da geçerli Eren Elmalı ve Metehan Baltacı dışında ismi Şampiyonlar Ligi listesine eklenmeyen Kazımcan Karataş ve US Gilloise maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay dün Fransa kafilesinde yerini almadı. Lemina, Kaan Ayhan ve Singo ise sakatlıkları nedeniyle İstanbul'da bırakıldı.

İnisiyatif alıyoruz!

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, dün yolculuk öncesi sakatlıklarla ilgili açıklama yaptı. Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun kesinlikle oynama imkânı olmadığı için götürülmediğini söyleyen İnce, "Diğerleri için değerlendirme yapacağız ve kimin ne kadar süre alacağına bakacağız. Jakobs'la ilgili inisiyatif almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

