Huzura giden yolda bir adım daha: Ramazan ayının 9. günün duası

Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, müminler bugün 9. gün duasını okuyarak Allah’ın geniş rahmetinden nasiplenmeyi, açık delillerini görmeyi ve hoşnutluğuna erişmeyi diliyor. Dualarla geçen bu mübarek ayda, inananlar hidayet, merhamet ve ilahi sevgi ile kalplerini arındırmaya devam ediyor.

Ramazan 9. günün duası:

دعاء اليوم التاسع: اللهمّ اجْعَلْ لي فيهِ نصيباً من رَحْمَتِكَ الواسِعَةِ واهْدِني فيهِ لِبراهِينِكَ السّاطِعَةِ وخُذْ بناصيتي الى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبّتِكَ يا أمَلَ المُشْتاقين

Türkçe: Allah’ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu!

Arapça: “Allahummec’al lî fîhi nasiben min rahmetik’el-vasia, vehdinî fîhi li-berahinik’es-satia, ve huz bi-nasiyetî ila merzatik’el-camia, bi-mehabbetike ya emel’el-muştagîn.”