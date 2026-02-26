İran’dan ABD ile müzakerelere dair flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen son tur müzakerelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bekayi, Umman Dışişleri Bakanı ve UAEA Başkanı Grossi’nin katılımıyla gerçekleşen görüşmelerin “çok ciddi” geçtiğini belirterek, heyetlerin yaklaşık üç saat süren müzakerelerin ardından istişareler için ara verdiğini duyurdu.

Bekayi, “Her iki heyet de yerel saatle 17.30’da müzakerelere devam etmek üzere tekrar bir araya gelecek” dedi.

Görüşmelerin içeriğine dair bilgi veren Sözcü Bekayi, özellikle nükleer meseleler ve yaptırımların kaldırılması başlıklarında “ciddi ve önemli teklifler” sunulduğunu ifade etti.

İran’ın müzakere pozisyonunun net ve kararlı olduğunu vurgulayan Bekayi, “Bizim için odak noktası sonuç almaktır” ifadesini kullandı.

Bekayi, ABD tarafındaki tutarsız mesajlara dikkat çekerek, “Bazı Amerikalı yetkililerden gelen çelişkili sözler, şüpheleri sürdürmektedir. Bizim müzakere tutumumuz net ve söylediklerimizle tutarlıdır; ancak karşı tarafta böyle bir tutarlılık görmedik” değerlendirmesinde bulundu.

