  1. Siyaset
26 Şub 2026 14:41

Şemhani’den “İran-ABD müzakereleri” paylaşımı

Şemhani’den “İran-ABD müzakereleri” paylaşımı

İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Cenevre’de dolaylı olarak yürütülen İran-ABD müzakerelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı X üzerinden İran-ABD müzakerelerine dair yaptığı paylaşımda, “Müzakerelerin asıl konusu İran'ın nükleer silah üretmemesi ise, bu Ayetullah Hamaney’in fetvası ve ülkenin savunma doktrine uygundur ve derhal bir anlaşmaya varilabilir” dedi.

Şemhani, İran’ın müzakere heyeti başkanı Abbas Erakçi'ye, Amerikan tarafıyla anlaşma yapması için tam yetki verildiğinin de altını çizdi.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.

News ID 1934739

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler