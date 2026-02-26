Şemhani’den “İran-ABD müzakereleri” paylaşımı

İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı X üzerinden İran-ABD müzakerelerine dair yaptığı paylaşımda, “Müzakerelerin asıl konusu İran'ın nükleer silah üretmemesi ise, bu Ayetullah Hamaney’in fetvası ve ülkenin savunma doktrine uygundur ve derhal bir anlaşmaya varilabilir” dedi.

Şemhani, İran’ın müzakere heyeti başkanı Abbas Erakçi'ye, Amerikan tarafıyla anlaşma yapması için tam yetki verildiğinin de altını çizdi.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.