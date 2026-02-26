  1. Siyaset
26 Şub 2026 20:58

Müzakereler ile ilgili son dakika bilgiler

Müzakereler ile ilgili son dakika bilgiler

Cenevre'de bulunan İran Devlet Televizyonu muhabiri yeni bilgileri paylaştı.

Cenevre'de bulunan İran Devlet Televizyonu muhabiri şu bilgileri  paylaştı:

Yaklaşık 5 dakika önce ABD heyeti, görüşmelerin yapılacağı binaya giriş yaptı. Böylece müzakerelerin başlaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bu tur görüşmeler, yeni bir tanımlamayla “üçüncü tur” ya da “ikinci aşama” olarak adlandırılıyor. Zira İran ile ABD arasındaki müzakerelerde ilk kez iki aşamalı bir süreç uygulanıyor ve görüşmeler gece saatlerine kadar uzanıyor.

İran tarafı, müzakerelerin yalnızca nükleer dosya çerçevesinde yürütüldüğünü bir kez daha vurguladı.

News ID 1934748
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler