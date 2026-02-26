Umman'dan müzakereler ile ilgili açıklama; Fikirler memnuniyetle karşılandı

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran ile ABD arasında Cenevre’de devam eden müzakereler kapsamında, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran tarafının sunduğu görüş ve öneriler, ABD müzakere heyetinin İran’ın nükleer programının temel unsurlarına yaklaşım, ayrıca bu dosya için teknik ve denetim boyutlarını da kapsayan, istenen bir anlaşmaya ulaşılmasına yönelik gerekli güvenceler hakkındaki soruları ve yanıtları ele alındı.

Umman Dışişleri Bakanı, müzakerecilerin yeni ve yaratıcı fikir ile çözümlere benzeri görülmemiş bir açıklıkla yaklaştığını belirterek, ilerleme için gerekli destekleyici koşulların hazırlanması ve kalıcı güvenceler içeren adil bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla çabaların ciddi ve yapıcı bir ruhla sürdüğünü vurguladı.