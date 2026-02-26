  1. Siyaset
Erakçi ile UAEA Başkanı Grossi arasında görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi başkanlığındaki heyet, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüştü.

Al Mayadeen televizyonunun haberine göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Cenevre'de yapılan müzakereler sırasında bir araya geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Cenevre'deki İran-ABD nükleer müzakereleri öncesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafel Grossi ile bir araya gelerek teknik konuları görüştü.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, bu sabah İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. 

