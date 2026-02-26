  1. Dünya
Fransa’dan Filistin destekçisi İranlı akademisyene hapis cezası

Fransız mahkemesi, İranlı akademisyen Mehdiye İsfendiyari’yi İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik soykırım savaşına karşı eleştirel duruşu nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fransız mahkemesi, İranlı akademisyen ve Filistin aktivisti Mehdiye İsfendiyari’yi İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik soykırım savaşına karşı eleştirel duruşu nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

İran yönetimi, İsfendiyari’nin gözaltına alınmasını “keyfi ve siyasi amaçlı” olarak nitelendirmişti.

İran doğumlu olan Mehdiye İsfendiyari, 2018’den bu yana Fransa’da yaşıyor. Lyon Lumière Üniversitesi’nden mezun olan İsfendiyari, Fransızca dilbilimi alanında öğretim görevlisi, çevirmen ve insan hakları aktivisti olarak tanınıyor.

Kadın hakları ve Batı Asya politikaları üzerine sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan İsfendiyari, Filistin’e destek gösterilerine de katılmıştı.

