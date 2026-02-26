  1. Dünya
  2. Afrika
26 Şub 2026 18:51

Nijerya'da camiye terör saldırısı: 6 can kaybı var

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde bir camiye terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü Lakurawa üyeleri olduğundan şüphelenilen kişilerin, eyaletin Dadin Kowa bölgesinde teravih namazı kılanlara silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Usman, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Usman, "Saldırı, askerlere yönelik başarısız bir pusunun ardından Lakurawa teröristlerinden şüphelenilen unsurların misillemesiydi." ifadesini kullandı.

Lakurawa terör örgütünün, 20 Şubat'ta yine Kebbi'de düzenlediği silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

AA

