İran-Çin-Suudi Arabistan görüşmeleri devam edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Tahran'da İran, Çin ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla düzenlenen üçlü toplantıya dair değerlendirmede bulundu.

Taht Revançi, "İran, Çin ve Suudi Arabistan çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeyi amaçlıyor. Ayrıca üçlü toplantıda bölgedeki ülkeler arasında güvenlik, istikrar, barış ve ekonomik refahı güçlendirmek amacıyla bölgesel diyalog ve işbirliğinin önemini vurguladık" dedi.

İrnalı yetkili, üçlü görüşmelerin dördüncü turunun Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran, Suudi Arabistan ve Çin’den üçlü zirve

İran, Çin ve Suudi Arabistan'ın Pekin Anlaşması'nın uygulanmasını takip eden Ortak Komitesi'nin 3'üncü toplantısı, dün başkent Tahran'da gerçekleştirildi. Toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim el-Hureyci katıldı. Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, İran ve Suudi Arabistan'ın Pekin Anlaşması'nın tüm maddelerine bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri belirtildi.

Toplantıda, Siyonist rejimin Filistin, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarının durdurulması için ortak çağrı yapıldı. Taraflar ayrıca İran’ın egemenliğine yönelik ihlalleri kınadı.