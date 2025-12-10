Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan İranlı mevkidaşı Erakçi'nin davetine yanıt

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İranlı mevkidaşı Erakçi'nin Tahran'ı ziyaret etme davetini reddettiği için özür diledi.

Yusuf Recci, yazdığı mektupta mevcut koşullar nedeniyle şu aşamada Tahran'a daveti kabul edemeyeceğini bildirdi.

Recci, davete icabet edememesinin diyaloğu reddetme anlamına gelmediğini ancak uygun koşulların henüz oluşmadığını vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı, Erakçi'ye tarafsız üçüncü bir ülkede görüşme teklifini yineledi.

Erakçi, Lübnanlı mevkidaşını ikili ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel ile uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere Tahran’ı ziyaret etmeye davet etmişti.

Bakan Erakçi, Lübnanlı mevkidaşı Recci’ye gönderdiği mektupta, Tahran’ın Lübnan’ın egemenliğine sarsılmaz desteğini yinelemişti.