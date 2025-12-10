Siyonistler Gazze'de hamile kadınlara bile acımadı

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdülmelik el-Husi kaleme aldığı mesajda, bu mübarek günü tebrik ederek, günümüz dünyasında bütün İslam ümmetinin kimliğini hedef alan şeytani ve yıkıcı bir “yumuşak savaş”ın kuşatması altında olduğunu vurguladı. El-Husi, bugün ümmetin her zamankinden daha yoğun bir sapkınlık ve yozlaştırma operasyonuna maruz bırakıldığını, bu savaşın etkilerinin klasik askeri savaşlardan çok daha ağır olduğunu ve Müslüman toplumlarda görülen dağınıklığın, düşmanlara körü körüne itaatin bu gerçeği açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Abdülmelik el-Husi, İslam ümmetinin yumuşak savaşın yıkıcı etkilerinden, askeri çatışmalardan çok daha fazla zarar gördüğünü; İslam dünyasında yaşanan zillet, parçalanmışlık ve yönsüzlüğün bunun en bariz kanıtı olduğunu ifade etti.

Ensarullah lideri, düşmanların birçok rejimi kendilerine bağımlı hâle getirdiğini, İslam ümmetinin büyük bir kısmının teslim alındığını, bu ülkelerin servetlerinin yağmalandığını, İslam topraklarında yabancı askerî üslerin kurulduğunu ve Müslüman halkların insan gücünün dahi düşmanların çıkarlarına hizmet etmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Yemen Devrim Lideri, düşmanların ümmeti insanî, ahlaki ve İslami değerlerinden korkunç bir şekilde soyutladığını, bunun en belirgin örneğinin de Siyonist rejimin Filistin’de işlediği katliamlara karşı gösterilen tepkisizlik olduğunu vurguladı.

On4 TV sitesinde yer alan bilgiye göre Ensarullah lideri, işgalci Siyonistlerin Filistin’de hamile kadınlar, yaşlılar, çocuklar dahil binlerce Müslüman kadını şehit ettiğini, onların onurunu ayaklar altına aldığını ve ağır tecavüz suçları da dahil olmak üzere korkunç ihlallerde bulunduğunu söyledi.

Abdülmelik El-Husi, Siyonist cinayetlerinin ardından dünya halklarının vicdanlarının harekete geçtiğini; buna karşılık Arap ve İslam ülkelerinin büyük bölümünün sessizliğe gömüldüğünü, herhangi bir somut adım atmadığını ve gerçek bir tavır ortaya koymadığını belirtti.

Ensarullah lideri, bazı Arap rejimlerinin işgalci İsrail’e ekonomik, mali, medya ve istihbarat desteği sunmasını, ümmeti Filistin direnişine destekten alıkoymak için ellerinden geleni yapmalarını, “teslimiyetin de ötesine geçen bir ihanet” olarak nitelendirdi.

Yemen Devrim Lideri El-Husi, bugün dünyanın birçok Müslüman toplumunun ciddi bir ahlaki ve değer çöküşü ile karşı karşıya olduğunu kaydederek, Siyonist düşmanın bu zafiyetten cesaret alarak İslam ümmetinin canına, onuruna, topraklarına, kutsallarına ve dinine pervasızca saldırdığını söyledi. İşgalci rejimin artık Müslümanlara, kanlarının, namuslarının, topraklarının ve kutsallarının hiçbir engel olmadan hedef alınabileceği bir dayatma düzenini kabul ettirmeye çalıştığını belirtti.

El-Husi, Siyonist rejimin Müslümanları kendi projelerine boyun eğdirmeye zorladığını, ABD’nin de bu süreçte işgalci rejimin tam ortağı olduğunu vurguladı. Bazı Arap yönetimlerinin İsrail’e verdiği desteği “ahlaki ve insani çöküşün en açık göstergesi” olarak nitelendiren El-Husi, bunun İslam dünyasında tehlikeli bir bilinç ve değer erozyonuna işaret ettiğini söyledi.