Düşman, İHA alanındaki başarılarımızı kullanmak istiyor

ABD’nin, İran yapımı Şahid-136 İHA’ların klonlarını operasyonel olarak kullanmaya başlamasını değerlendiren Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, “İran yapımı insansız hava araçları farklı savunma katmanları deliyor. Düşman bu başarıların nasıl elde edildiğini öğrenip İHA alanındaki başarılarımızı kullanmak istiyor” dedi.

ABD ordusu, İran’ın savaş alanlarında büyük etki yaratan Shahed-136 kamikaze İHA’sını tersine mühendislikle kopyalayarak geliştirdiği LUCAS sistemini Orta Doğu’da ilk kez operasyonel bir birliğin envanterine almıştı.