İran-Belarus taşımacılık ve lojistik işbirliği güçleniyor

İran ve Belarus arasındaki ulaştırma ve lojistik işbirliği yeni bir aşamaya taşındı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile Tahran’da bulunan Belarus Sanayi Bakanı Andrey Kozitsov bir araya geldi.

Görüşme sırasında iki ülke, kara, demir, deniz ve hava taşımacılığı alanlarında ilişkilerin genişletilmesine vurgu yaptı. Bu görüşmeler, özellikle Kuzey-Güney Koridoru olmak üzere bölgesel koridorlardaki transit kapasitesinin aktif hale getirilmesi ve paylarının artırılması konusundaki iki ülkenin kararlılığının göstergesidir.

Görüşmede İran Yol ve Şehircilik Bakanı, 18. İran-Belarus Ortak Ekonomik Komisyonu’nun başarılı şekilde gerçekleştirildiğine işaret ederek, İran’ın tüm alanlarda Belarus ile taşımacılık ve lojistik işbirliğini geliştirmeye tam olarak hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Sadık, İran’ın güney limanlarında ve ayrıca Aprin kuru limanında Belarus’un lojistik faaliyetleri için alanlar tahsis edebileceğini belirtti. Bu adım, iki ülke arasındaki ticaretin artmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Sadık ayrıca son zamanda İran ve Belarus demiryolu yöneticilerinin, Kuzey-Güney Koridoru’nun doğu kolu üzerinden yük taşımacılığını başlatmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladığını hatırlattı. Bu güzergah, İnçe bürün ve Serahs’tan geçmekte olup, Belarus’un ihracat yüklerinin İran’a düzenli bir şekilde ulaştırılmasını mümkün kılmaktadır.

Çok modlu taşımacılık alanında Sadık, İran Limanları Kurumu ile Belarus Ulaştırma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı taslağının tamamlandığını ve bu belgenin Belarus Ulaştırma Bakanı’nın gelecekteki Tahran ziyaretinde resmileşmesini umduğunu belirtti. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki deniz ve kombine taşımacılığı Fars Körfezi, Hazar Denizi ve kara koridorları üzerinden güçlendirebilir.

İran Ulaştırma Bakanı, ülkesinin Belarus filosunun daha geniş kapsamlı geçişini sağlayabileceğini açıkladı.

Hava taşımacılığı alanında İran, mevcut mutabakat uyarınca iki ülke arasında haftada dört uçuş yapılması gerektiğini ve ticaret ve turizme destek amacıyla İran-Belarus direkt uçuş güzergahını aktif hale getirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Demiryolu alanında ise İran, Belarus vagonlarının geçişi için herhangi bir engel olmadığını açıkladı. Bakan Sadık, İran demiryolu güzergahlarının güvenliği ve Çin, Özbekistan, Pakistan ve Türkmenistan’dan taşımacılıktaki belirgin artış göz önünde bulundurulduğunda, Belarus yük trafiğinin de güçlenmesini beklediklerini vurguladı.

Belarus tarafı da İran’ın önerilerini memnuniyetle karşılayarak, heyetinin başlıca amacının iki ülke arasındaki taşımacılık faaliyetlerindeki engelleri kaldırmak ve iş birliğini geliştirmek olduğunu açıkladı.