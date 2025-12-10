Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi

Paşinyan, son dönemde Ankara ile yürütülen görüşmelerde belirgin bir hareketlenme olduğunu belirtti.

Paşinyan, temasların yalnızca liderler düzeyinde değil; dışişleri bakanları, özel temsilciler, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları ve diğer ilgili bakanlıklar arasında da sürdüğünü belirtti. Diplomatik ilişkiler henüz kurulmamış olsa da Ankara ile “çok aktif müzakereler” yürüttüklerini vurguladı.

Türkiye ile sınırların açılması konusu

Paşinyan, Türkiye’nin Ermenistan ile sınırı açması ve diplomatik ilişki kurulması yönünde beklenen siyasi adımı atmasını umduğunu söyledi. Böyle bir kararın Ermenistan’a kara ve demiryolu üzerinden Avrupa Birliği’ne — özellikle de Almanya’ya — doğrudan bağlantı sağlayacağını dile getirdi.

Bu adımın ekonomik, siyasi ve yatırım açısından Ermenistan için “dönüm noktası” niteliğinde olacağını da ekledi.