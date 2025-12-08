Erakçi, Tahran-Bakü ilişkileri üzerine bir makale kaleme aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin kaleme aldığı makalede şu ifadelere yer verildi.

"İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, yalnızca coğrafi yakınlıktan ibaret değildir; bu ilişkiler, tarihi ve kültürel bir akrabalık ile Aras Nehri’nin iki yakasındaki halkların köklü ve ayrılmaz bağlarına dayanmaktadır. Bu derin bağlar toplumlarımızda öyle bir yer edinmiştir ki, birinin tarihini, edebiyatını, sanatını, dinini ve kimliğini diğerinden ayrı düşünmek zordur. Siyasi sınırlar, sadece bir haritadaki çizgilerden ibarettir; ancak kalpler ve ortak miraslar yüzyıllardır aynı şarkıyı söylemektedir.

Modern tarihe baktığımızda, İran’ın Araz Nehri’nin kuzeyinde yaşayan kardeşlerine her kritik anda güvenilir bir ortak ve güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz. Bağımsızlık dalgası estiğinde, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş ve başkonsolosluğunu derhal büyükelçiliğe dönüştürerek, dünyaya yeni bağımsız Azerbaycan’a tam desteğini iletmiştir. Bu destek, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğinin güçlendirilmesinin ilk yıllarında büyük bir destekle devam etmiş ve uzun süredir devam eden Karabağ sorunu sırasında bile Tahran’ın temel politikası her zaman toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine dayanmıştır.

Günümüzde ilişkilerimiz, ekonomik, ulaşım, diplomatik, güvenlik, kültürel ve sosyal alanlarda genişlemektedir. Bu kapsamlı tarihi bağlar ve çok taraflı işbirliği, iki ülke halklarının karşılıklı çıkarları doğrultusunda sürdürülebilir ve uzun vadeli işbirliği için parlak ufuklar açmaktadır.

Ulaştırma ve jeopolitik alanda, İran’ın güvenilir ve önemli bir ortak olarak rolü yadsınamaz. İran, son 34 yıldır Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerini iyi komşuluk politikası çerçevesinde sürdürmüş ve insani bir bakış açısıyla, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti toprakları aracılığıyla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer bölgelerine erişimini devam ettirmiştir. Bu yıllar boyunca, en yüksek düzeydeki dış baskı ve siyasi krizlere rağmen, İran, Nahçıvan ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ana bölümü arasındaki bağın kopmasına izin vermemiştir.

Günümüzde, bu ilişkilerin kalitesini artırmak ve geliştirmek için “Aras Geçişi Projesi” ana gündemimizdedir. Bu stratejik proje, yalnızca bir geçiş güzergahı değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki koridorları çeşitlendirme konusundaki iradenin bir göstergesidir. Şu anda iki ülke arasında ticaret ve yolcu taşımacılığı için hayati önem taşıyan ve 24 saat hizmet sunan dört sınır kapısı bulunmaktadır. Sevindirici bir haber olarak, “Kelale-Ağbend” sınır köprüsünün inşası çok yakında tamamlanacak ve böylece iki ülke arasındaki beşinci sınır kapısı da faaliyete geçmiş olacaktır. Yeni sınır kapısı, ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar yaratacak ve bölgesel iletişim bağlantılarını tamamlayacaktır.

İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok yönlüdür ve bu ilişkilerin en önemli alanlarından biri enerji ve su kaynakları alanındaki işbirliğidir. Bir zamanlar iki ülke edebiyatında ayrılığın simgesi olarak kabul edilen Aras Nehri, bugün birlik ve işbirliğinin sembolü haline gelmiştir. Sınır bölgelerinde baraj ve enerji santralleri inşaatı da dahil olmak üzere birçok ortak proje hayata geçirilmektedir.

Diplomasi alanında, iki ülke arasında üst düzey istişareler yürütülmektedir. Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler iniş çıkışlar yaşamış olsa da, genel seyir yükseliş göstermiştir. İki ülkenin üst düzey yetkililerinin iradesi, yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirmek yönündedir. İki ülke arasında gerçekleşen ziyaretler ve son dönemdeki görüşmeler, özellikle İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesut Pezeşkiyan’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’ne yaptığı iki ziyaret ve liderler görüşmelerinin yakın gelecekte devam etmesi konusunda varılan anlaşmalar, Tahran ve Bakü’nün ilişkileri geliştirme konusundaki ciddi kararlılığını ortaya koymaktadır.

Karabağ sorununun çözülmesinin ardından Güney Kafkasya bölgesi yeni bir döneme girmektedir. Bu durum, barış, istikrar ve ortak kalkınma için eşsiz bir fırsat yaratmaktadır. Bu bölgedeki güvenlik ve istikrarın, ancak bölge ülkelerinin katılımıyla ve dış müdahaleler olmadan sağlanabileceğine yürekten inanıyoruz. Batı Asya bölgesinin tek taraflı aşırı ve gerilim yaratıcı politikaların geri dönüşüyle boğuştuğu bir dönemde, Tahran ve Bakü’nün karşılıklı çıkarlarını korumak için istikrarlı, gerilimsiz ve öngörülebilir ilişkiler kurmaları büyük önem taşımaktadır. Çünkü bölgenin jeopolitiğini istenmeyen değişimlere maruz bırakan her türlü etken olağanüstü kabul edilmekte ve ortak önlemler gerektirmektedir. Kalıcı istikrara ulaşmak için, kapsamlı bir yaklaşım sergilemek, komşuların hayati çıkarlarını göz ardı eden planlardan kaçınmak ve yerel fırsatları değerlendirmek gerekmektedir. Bu güvenlik taahhüdü, uyanık olmamızı ve istikrarsızlık yaratmak isteyen dış güçlerin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine müdahale etmesine izin vermememizi gerektirmektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti ziyaretimin arifesinde, İran hükümeti ve halkının ikili ilişkilerde yeni ve parlak bir sayfa açma kararlılığı, barış ve dostluk mesajını iletmekten onur duyuyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin saygıdeğer Dışişleri Bakanı’nın samimi daveti üzerine gerçekleştirilen bu ziyaret, sıradan bir diplomatik misyon değildir. Bu ziyaret, iki ülke halkları arasındaki tarihi akrabalığı güçlendirme taahhüdünü yenilemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Bakü’ye, bölgede ortaya çıkan yeni koşulların, belirlenen ekonomik işbirliğini genişletmek ve transit, enerji, ticaret, yatırım ve insani ilişkiler alanlarında dayanışmayı güçlendirmek için elverişli bir ortam yarattığını vurgulamak amacıyla gidiyoruz. Bu karşılıklı faaliyetleri geliştirmenin nihai amacı, her iki halk için müreffeh bir gelecek inşa etmekten başka bir şey değildir. Bugün Tahran ve Bakü’nün ortak iradesi, parlak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlamaktadır."