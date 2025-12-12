İran'da geçen hafta neler yaşandı? Geçen hafta yurt içinde yaşanan önemli haberleri sizin için derledik.

Cuma, İran'da haftanın son günüdür; Geçen hafta yurt içinde yaşanan önemli haberleri sizin için derledik. İşte geçtiğimiz haftanın özeti:

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Kazakistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetlisi olarak Astana'ya gitti.

Kazakistan ziyareti öncesi Mehrabad Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu ziyaret Kazakistan’la ekonomik, sanayi, madencilik, kültürel ve ulaşım ilişkilerini derinleştirmek için uygun bir fırsat yaratır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Azerbaycan'a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi. İki isim, İran-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Erakçi, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile de ayrı ayrı görüştü.

Tahran'da 2. Plazma Tıbbı Kongresi düzenlendi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin katılımıyla Tahran’daki Şehid Recaei Kalp Hastanesi'nde 2. Plazma Tıbbı Kongresi düzenlendi.

İran’ın Yerli "Sayyad-4" Elektronik Harp Sistemi Tanıtıldı

İran Savunma Bakanlığı'nda çalışan kadın uzmanlar tarafından geliştirilen Sayad-4 adlı yeni bir elektronik harp sistemini sistemi tanıtıldı.

İran, Suudi Arabistan ve Çin’den Üçlü Toplantı

İran, Çin ve Suudi Arabistan’ın Pekin Anlaşması’nın uygulanmasını takip eden Ortak Komitesi’nin 3’üncü toplantısı, başkent Tahran’da gerçekleştirildi. Toplantıda üç ülke, anlaşmanın uygulanmasına yönelik kararlılıklarını teyit ederken, bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde diyalog ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Tahran’da BRICS Çalışma Grubu Toplantısı

BRICS Araştırma Altyapıları ve Büyük Bilim Projeleri Çalışma Grubu'nun 7. Toplantısı Pazartesi günü Tahran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İran'da 7 bin yıllık bir köy keşfedildi

İran’ın Fars eyaletindeki Dehdeşt bölgesinde 7 bin yıllık bir köy gün yüzüne çıkarıldı.

İran ve Rusya, teknolojik işbirliğinde yeni bir sayfa açıyor

İran ve Rusya Federasyonu, iletişim ve bilgi teknolojileri alanlarında 20 mutabakat zaptı ve 5 sözleşme imzaladı.