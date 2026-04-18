Trump’ın Hürmüz Boğazı ile ilgili iddiaları neden sonuçsuz kalmaya mahkum?

ABD ve İsrail’in bölgesel gerilimler karşısında ateşkesi kabul ettiği bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump yeniden psikolojik baskı, belirsiz söylemler ve sahadaki gelişmeleri farklı gösterme taktiklerine başvurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise Trump’ın bir saat içinde dile getirdiği yedi iddiaya net ve belgeli bir şekilde karşılık vererek bunların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Bu yanıt, Washington’ın iddialarının dayanağı olmadığını ortaya koyarken, İran’ın kendi stratejik yaklaşımını kararlılıkla koruduğunu da gösterdi.

Bu değerlendirme, iki taraf arasındaki bu söylem ve strateji çatışmasının boyutlarını incelerken, İran’ın sahadaki hazırlığı ve toplumsal desteğinin, dış aktörlerin hesaplarını nasıl etkisizleştirdiğini ortaya koyuyor. Trump’ın uluslararası kamuoyunda belirsizlik oluşturma çabalarına karşın, özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü gibi somut gerçekler, sahadaki durumun belirleyici olduğunu gösteriyor.

Trump’ın belirsizlik stratejisi: Çelişkili söylemlerden siyasi taktiğe

Trump, zaman zaman birbiriyle çelişen açıklamalar yaparak bölgesel ve küresel kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturmayı amaçlıyor. Ancak bu yaklaşım, İran’ın net tutumu ve güvenlik bileşenlerinin sahadaki varlığı karşısında etkili olmadı.

Galibaf, Trump’ın iddialarının tamamının yanlış olduğunu belirterek ABD tarafından ortaya atılan söylemlerin dayanaksızlığına dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı: Ulusal egemenlik alanı

Galibaf’ın açıklamalarındaki en kritik nokta, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkisine ilişkin mesajıydı. Galibaf, şu ifadeyi kullandı:

“Kușatma devam ederse, Hürmüz Boğazı açık kalmayacaktır. Geçişler yalnızca İran’ın belirlediği rotalardan ve İran’ın izniyle yapılır.”

Bu mesaj üç temel unsuru içeriyor:

• İran’ın egemenlik hakları tartışma konusu değildir

• Bölgede tansiyonu artıracak herhangi bir adım ciddi sonuçlar doğurabilir

• Sahadaki gerçekler, medya söylemlerinden daha belirleyicidir

Trump’ın iddialarının neden geçerliliği yok?

Galibaf’ın iddiaları reddetmesi birkaç temel gözleme dayanıyor:

• Trump’ın sözlerini destekleyen uluslararası belge veya doğrulanmış rapor bulunmuyor

• İddialar İran’ın resmi politikalarıyla uyuşmuyor

• Sahadaki durum İran’ın kendi belirlediği kuralları uyguladığını gösteriyor

• Bu tarz söylemler daha önce de görülmüş, ancak herhangi bir somut sonuca yol açmamıştı

Sonuçları: Belirsizlik stratejisinin etkisizleşmesi

Trump’ın söylem bazlı baskı politikası, beklenen sonucu üretmediği gibi İran’ın iç bütünlüğünü ve diplomatik konumunu daha güçlü hale getirdi.

Enerji hatları açısından kritik öneme sahip Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda istikrarsızlık, küresel enerji piyasasını etkileyebileceğinden, bölgedeki her gerilim tüm aktörler için maliyet doğurabilir.

Sonuç: Sahadaki güç söylemsel iddiaların önüne geçiyor

Galibaf’ın yanıtı, İran’ın temel çıkarları ve egemenlik alanı konusunda taviz vermeyeceğini ortaya koydu. Hürmüz Boğazı, İran açısından stratejik bir alan olmaya devam ediyor ve bölgedeki güç dengeleri açıklamalarla değil, sahadaki fiili durumla şekilleniyor.