İran'ın kararlılığı sonuç verdi: ABD ve İsrail, Lübnan'da ateşkes ilan etmek zorunda kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Lübnan’da 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Donald Trump, ''Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı, Sayın Joseph Avn ve Başbakan Netanyahu'yla çok iyi görüşmeler gerçekleştirdim. İki taraf arasında barışı sağlamak amacıyla saat 17.00’de (ABD Doğu Saati) başlayacak 10 günlük bir ateşkes ilan etme konusunda anlaşa sağlandı'' açıklamasında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Lübnan’da ateşkes sağlanamsı bizim için çok önemli” dedi.

İran’ın Kararlılığı Sonuç Verdi

Tahran yönetimi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile yaptığı müzakerelerde Lübnan cephesini de gündeme getirdi.

Geçen hafta İslamabad'da İran ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmelerden bu yana Tahran, görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi ve ikinci tur görüşmelerin başlaması için Lübnan'da ateşke sağlanmasının önemli bir şart olduğunu dile getiriyor.

İran’ın kararlı duruşu, ABD ve İsrail rejimini Perşembe gecesi ateşkesin başlayacağını açıklamaya zorladı.

Siyonist İsrail ordusu, İran'daki ateşkese rağmen Lübnan'daki savaşı sürdürürken, ABD de ilk taahhüdünü ihlal ederek bu konudan kaçınmaya çalışıyordu.

Ancak İran taviz vermedi ve nihayetinde ABD Başkanı Donald Trump ve Tel Aviv rejimini bu konuda uzlaşmaya zorladı.

İran bir kez daha ilkeli tutumuna bağlı kaldığını ve direnişe desteğini gösterdi.

Hizbullah: Ateşkes İran'ın Çabalarının Sonucu

Lübnan parlamentosunda Direnişe Bağlılık Grubu üyesi Hasan Fadlallah, İran’ın Beyrut büyükelçisinin kendilerine ateşkesin bu gece başlayacağını bildirdiğini açıkladı. Fadlallah, bu gelişmeyi İran’ın diplomatik çabalarının bir sonucu olarak nitelendirirken, İranlı yetkililerin Amerikan tarafının taahhütlerini takip edeceğini söyledi.



