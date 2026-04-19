WSJ: Trump, İran'ın ABD uçağını düşürmesinin ardından öfke nöbeti geçirdi

Wall Street Journal (WSJ), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın ABD’ye ait bir savaş uçağını düşürmesinin ardından Beyaz Saray’da sert bir öfke patlaması yaşadığını yazdı.

Habere göre Trump, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nda, İran’da Amerikan F-15E uçağının düşürüldüğünü ve iki pilotun kayıp olduğunu öğrendikten sonra saatler boyunca yardımcılarını azarladı. ABD Başkanı’nın sık sık “Avrupalılar yardım etmiyor” sözlerini tekrarladığı aktarıldı.

WSJ’ye göre Trump, 1979’daki İran Rehine Krizi benzeri bir durum yaşanmasından endişe etti. Bu nedenle düşürülen uçaktaki iki pilotun kurtarılması için acil arama-kurtarma operasyonu talimatı verdi.

Haberde, askeri yetkililerin operasyon planı hazırlamak için zamana ihtiyaç duyduğu, ancak Trump’ın sabırsız tutumu nedeniyle sürecin baskı altında yürütüldüğü ifade edildi. Yardımcılarının, operasyonun sağlıklı ilerlemesi için Trump’ı yalnızca kritik gelişmeler hakkında bilgilendirdiği de belirtildi.

ABD’ye ait F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağı, 3 Nisan’da İran hava sahasında düşürülmüştü. Aynı gün başlatılan arama operasyonunda ilk pilota kısa sürede ulaşıldı.

Donald Trump, 5 Nisan gecesi yaptığı açıklamada ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.