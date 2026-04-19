  1. İran
19 Nis 2026 13:21

İran: Hürmüz Boğazı'nda yeni düzen kuruldu

İran: Hürmüz Boğazı'nda yeni düzen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Yetkilisi Tabatabai, İran’a yönelik saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nda yeni bir düzenin oluştuğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Enformasyon Dairesi Başkanı Yardımcısı Seyyid Mehdi Tabatabai, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’a karşı olan güçlerin büyük hatalar ve suçlar işlediğini ifade etti.

Tabatabai, bu gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı’nda yeni bir düzenin oluştuğunu belirterek, benzer adımların tekrarlanması halinde diğer stratejik yollarda da yeni düzenlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Farklı ülkelerin bu durumdan endişe duyduğunu belirten Tabatabai, taraflara “olaylar gerçekleşmeden önce önlem alma” çağrısında bulundu.

Tabatabai, açıklamasında ayrıca, yaşanan gelişmelerin geri döndürülemez olduğunu ifade ederek “giden suyun geri dönmeyeceğini” vurguladı.

News ID 1936086

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha