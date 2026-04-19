19 Nis 2026 14:44

Velayati: Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi

İran’ın Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Ekber Velayeti, ABD ve Batılı ülkelere tepki göstererek bölgedeki stratejik deniz yollarının güvenliğinin artık bölgesel aktörler tarafından sağlandığını söyledi.

İran’ın Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Akbar Velayati sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “okyanus ötesinden güvenlik dayatma döneminin sona erdiğini” ifade etti.

Velayati, Hürmüz Boğazı ve Malakka Boğazı’nın İran ve stratejik ortaklarının etkisi altında güvence altına alındığını, Bab el-Mendeb Boğazı’nın ise Ensarullah hareketi tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Herhangi bir “provokasyona” zincirleme yanıt verileceğini söyleyen Velayati, güvenlik meselesinin artık tek taraflı belirlenemeyeceğini vurguladı.

Velayeti ayrıca Paris’teki bir toplantıyı eleştirerek İngiltere ve Fransa’nın deniz güvenliği konusundaki endişelerinin kendi iç sorunlarına da odaklanması gerektiğini ifade etti; özellikle Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’na dikkat çekti.

Velayati, İspanya’nın bağımsız ve dengeli tutumunu ise takdirle karşıladıklarını belirtti.

