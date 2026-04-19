İran ve Türkiye arasında temas: Bölgesel konular ele alındı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Türkiye ziyareti kapsamında, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulakaya ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, ikili ilişkileri gözden geçirerek siyasi istişarelerin devam ettirilmesi ve farklı alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular da ele alındı.

17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na çok sayıda ülkenin liderleri ve üst düzey yetkilileri katılarak küresel sorunlar ve bölgesel gerilimler üzerine görüş alışverişinde bulunuyor.