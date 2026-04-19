Pezeşkiyan: Savaşı genişletmek istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına gerçekleştirdiği denetimler sırasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti savaşı genişletmeyi amaçlamamaktadır ve çatışmanın devamı hiçbir tarafın yararına değildir” dedi.

Pezeşkiyan, “Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılıkta, diyalogda ve daha fazla yıkımdan kaçınmakta yatmaktadır” ifadesini kullandı.

Bölgesel birliğin önemine değinen Pezeşkiyan “Bazı güçler, bölgenin kaynaklarını sömürmek amacıyla bölge ülkelerini anlaşmazlıklara ve çatışmalara dahil etmeye çalışırken, bölge ülkeleri bu yaklaşımlara birlik ve dayanışmayla karşı koymalı ve işbirliği ve uyum yolunu güçlendirmelidir” diye konuştu.

