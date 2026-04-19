Yemen'den Trump'a "Bab el-Mendeb" uyarısı

Yemen’deki Ensarullah hareketinin önde gelen isimlerinden Hüseyin al-Ezzi, Donald Trump’a yönelik uyarıda bulundu.
El-Ezzi, Ensarullah’ın Bab el-Mendeb Boğazı’nı kapatma kararı alması halinde “hiç kimsenin onu yeniden açamayacağını” ifade etti.
ABD ve müttefiklerine seslenen el-Ezzi, barış karşıtı politikaların derhal sona erdirilmesi ve halkların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Bu açıklamanın, İran Devrim Muhafızları’nın ABD’nin ihlalleri ve saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını duyurmasının ardından geldiği belirtildi.
