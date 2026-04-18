Lübnan’da ateşkes: İran’ın güç gösterisinden Siyonist yetkililerin öfkesine

Dünyanın çeşitli siyasi figürleri, Lübnan’da ateşkesin sağlanmasında İran’ın oynadığı kilit role vurgu yaparak, İsrail tarafından bu anlaşmanın ihlal edilmesine karşı uyardı ve bölgedeki istikrar ile güvenliğin korunmasının önemini vurguladılar.

Bu bağlamda, Hizbullah’ın Siyasi Konsey üyesi Vefik Safa, Tahran’ın müzakerelerin Lübnan’da ateşkesle eş zamanlı yürütülmesi şartını koştuğunu belirtti. Safa, bunun Lübnan ve Hizbullah’a bir destek anlamına geldiğini söyledi. Aynı zamanda, Hizbullah’ın asla silahlarını teslim etmeyeceğini, 2024 anlaşmasına benzer bir düzenlemeye geri dönmeyeceğini ifade etti. Ona göre silah meselesi şu aşamada tartışılamaz; gelecekteki her tartışmanın, gerçek bir ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, esir ve göçmenlerin dönüşü ile ülkenin yeniden inşasına bağlı temel şartlara oturması gerektiğini söyledi.

Amerikalı analist Robert Pape, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Lübnan ateşkesinin küresel güç dengelerinde değişime işaret ettiğini belirtti. Pape, İran’ın açık bir şekilde Tel Aviv’in Lübnan saldırılarını durdurmasını istediğini, ABD’nin de tam olarak bunu sağladığını yazdı. Ona göre bu durum, New York Times’ın İran’ın “dördüncü küresel güç” olarak yükseldiğine dair analizini doğruluyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da Batı Asya’daki son gelişmelerin ABD’nin sınırsız bir güce sahip olmadığını gösterdiğini söyledi.

Irak’taki Seyyidüşşüheda Tugayları Genel Sekreteri Ebu Alaa el-Velai, ABD’nin müzakereler üzerinden bir başarı görüntüsü vermeye çalıştığını ancak sahadaki gerçeklerin başka olduğunu savundu. Ona göre ateşkes, Hizbullah’ın direnişi ve İran’ın ateşkes şartında ısrarı sonucu gerçekleşti.

Hizbullah yetkilisi Nevaf el-Musavi ise, İsrail’in her türlü ateşkes ihlaline karşılık verileceğini söyledi. Ona göre hedef sadece ateşkes değil, İsrail askerlerinin tamamen çekilmesi ve tüm Lübnanlıların koşulsuz dönmesidir.

Axios’un haberine göre, siyomnist yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Lübnan’a saldırıların durdurulması yönündeki sözlerinden şaşkınlık duydu ve Washington’dan açıklama istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Hizbullah’ın parlamento bloğu, ateşkesin esas olarak İran’ın baskıları ve temasları sayesinde sağlandığını belirtti.

Hizbullah’ın başka bir açıklamasında, 2 Mart–16 Nisan tarihleri arasında toplam 2.184 operasyon gerçekleştirildiği, direnişin her türlü tehdide karşı tetikte olduğu ifade edildi.