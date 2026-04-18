İran’da “Ulusal Hürmüz Boğazı Günü”nün takvime eklenmesi için girişim

İran Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Alireza Selimi, “Ulusal Hürmüz Boğazı Günü”nün ülke takvimine eklenmesi için bir yasa taslağı hazırlandığını açıkladı.

Selimi, ISNA’ya yaptığı açıklamada bazı milletvekillerinin Hürmüz Boğazı adına ulusal bir gün belirlenmesi için çalışma başlattığını söyledi. Tasarıya göre, takvimde “Ulusal Hürmüz Boğazı Günü” adıyla özel bir günün yer alması hedefleniyor.

Selimi, konuyla ilgili iki farklı yöntem üzerinde durulduğunu belirtti. İlk seçeneğe göre, Yüksek Kültür Konseyi’nin doğrudan bir gün belirleyerek bunu resmi takvime eklemesi planlanıyor. İran’da 9 Nisan’ın “Ulusal Nükleer Teknoloji Günü” ve 18 Nisan’ın “Ordu Günü” olarak takvimde yer alması buna örnek gösteriliyor.

İkinci seçenekte ise, eğer Yüksek Kültür Konseyi böyle bir karar almazsa konunun doğrudan meclis üzerinden yasa yoluyla gündeme getirilmesi öngörülüyor.

Selimi, “Ulusal Hürmüz Boğazı Günü” için iki farklı tarihin değerlendirildiğini de ifade etti.

Diğer seçenek ise İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini güçlendirmeye yönelik tasarının onaylandığı tarihin ulusal gün olarak belirlenmesi.