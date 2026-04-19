Bakü: İran-ABD ateşkesi kalıcı barışa dönüşmeli

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, APA Haber Ajansı’na verdiği demeçte, bölgedeki son gerilimlerin Azerbaycan’ı ciddi şekilde endişelendirdiğini belirtti.

Bayramov, ilk günden itibaren askeri çatışmaların en kısa sürede sona erdirilmesi ve siyasi-diplomatik yolların açılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye ve Pakistan’ın rolüne özel olarak değinen Bayramov, Türkiye ve Pakistan’ın müzakerelere ev sahipliği yaparak ateşkesin sağlanmasına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini umduklarını vurgulayan Bayramov, İranlı yetkililerin Azerbaycan’a teşekkür etmesini iki ülke arasındaki dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade’nin teşekkür mesajının, İran ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkilerin bir işareti olduğunu belirtti.

Bayramov, olayın ilk saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın dünyada ilk taziye mesajını ileten lider olduğunu ve bizzat Bakü’deki İran Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek taziyelerini sunduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın ilk günden itibaren İran’a insani yardım teklif ettiğini de vurgulayan Bayramov, bunun ülkesinin gelenekleri ve dış politika yaklaşımıyla uyumlu olduğunu ifade etti.