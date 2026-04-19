Türkiye Enerji Bakanı Bayraktar'dan İran gazı açıklaması

Türkiye’nin enerji ithalatında stratejik bir paya sahip olan İran doğalgazı için kritik bir takvime girildi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasındaki doğalgaz akışını sağlayan sözleşmenin sona ermek üzere olduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji portföyünü güçlendirmek ve kaynak çeşitliliğini artırmak adına stratejik adımlar attığını vurguladı.

Bakan, Türkiye’nin gaz tedarikini çeşitlendirme stratejisi kapsamında Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı da dahil olmak üzere farklı opsiyonları değerlendirdiğini ifade etti.

Bayraktar, İran gazında "Olası bir uzatma üzerinde görüşmeler yapılabilir ancak şu an itibarıyla yürütülen bir müzakere bulunmuyor" dedi.