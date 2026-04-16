The Guardian: İran medya savaşını kazandı

İngiliz The Guardian gazetesi, İran’ın sadece askerî sahada değil, medya savaşında da ABD ve İsrail’e karşı kesin bir zafer kazandığını itiraf etti. Gazete, “Viral zafer: İran teknoloji manyakları diyarını sosyal medya savaşında nasıl yeniyor” başlıklı analizinde, İran’ın tüm medya aygıtının içerik üretimi ve mesaj iletiminde “teknoloji manyakları diyarı”ndan (ABD-İsrail) çok daha hızlı ve etkili olduğunu yazdı. Bu itiraf, emperyalist güçlerin sadece füze ve uçakla değil, aynı zamanda anlatıların inşa edildiği cephede de kaybettiğini gösteriyor. Zira bugünün savaşları iki alanda birden kazanılıyor: Biri fiziki muharebe meydanı, diğeri ise en az onun kadar belirleyici olan medya cephesi.

“İran, küresel sosyal medyada anlatı tekelini ele geçirdi”

The Guardian’ın haberine göre, İran, Ramazan Savaşı boyunca anlatıyı domine etmeyi başardı. Gazete, “İran, küresel sosyal medya platformlarında hikâyenin kontrolünü tamamen tekeline almayı başardı” ifadelerini kullanıyor. Analizde, ABD ve İsrail’in teknolojik üstünlüğüne rağmen, mesajlarını hedef kitleye ulaştırmakta ciddi sorunlar yaşadığı, buna karşılık İran’ın ürettiği içeriklerin daha geniş kitlelere daha hızlı yayıldığı vurgulanıyor. Bu durum, emperyalist güçlerin en büyük yanılgılarından birini gözler önüne seriyor: Teknolojiye sahip olmak, anlatıya sahip olmak anlamına gelmez. Dahası, bir savaşın meşruiyetini kaybetmiş taraflar, en gelişmiş algoritmalarla bile halkların kalbine ulaşamaz.

“İki cepheli savaş” ve İran’ın başarısı

The Guardian, modern savaşların iki alanda birden yürütüldüğünü hatırlatıyor: Askerî meydan muharebesi ve medya savaşı. Gazeteye göre İran, bu iki alandan ikincisinde açık ara önde. Haberde, İran’ın ürettiği görüntülerin, viral paylaşımların ve sosyal medya stratejilerinin, ABD ve İsrail’in onlarca yıllık propaganda tecrübesini geride bıraktığı belirtiliyor. Bir uzman yorumu şeklinde ifade etmek gerekirse: İran, Gazze ve Lübnan’da işlenen suçların gerçek yüzünü dünyaya gösterirken, Batı medyasının ördüğü “meşru müdafaa” perdesini paramparça etti. Bu, askerî zafer kadar kıymetli bir “anlatı zaferidir”.

Zıt görüş: Batı’nın “dezenformasyon” suçlamaları

The Guardian’ın bu itirafına karşın, Batılı yetkililer ve İsrail yanlısı çevreler, İran’ın medya başarısını “dezenformasyon kampanyası” olarak nitelendiriyor. Özellikle sosyal medya platformlarının İran bağlantılı hesaplara yönelik “şeffaflık” operasyonları yürüttüğü biliniyor. Ancak The Guardian’ın kendi analizinin de kabul ettiği gibi, bu tür suçlamalar İran’ın mesajlarının etkisini azaltmıyor. Aksine, insanlık suçu işleyenlerin “yalan haber” ağına sarılması, geleneksel bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Oysa sosyal medyada viral olan görüntülerin büyük kısmı, doğrudan sahadan gelen ve doğruluğu teyit edilebilir içeriklerden oluşuyor.

Arka plan: Ramazan Savaşı ve medyanın rolü

“Ramazan Savaşı” olarak adlandırılan süreç, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırılarının medya ayağını ifade ediyor. İran, bu süreçte sadece askerî operasyonları değil, aynı zamanda psikolojik harekâtı da yönetmek zorundaydı. Daha önceki örneklerde (2020’de General Süleymani suikastı sonrası) olduğu gibi, İran bu kez çok daha organize bir medya stratejisiyle hareket etti. Resmî kanalların yanı sıra, sosyal medyada faaliyet gösteren çok sayıda hesap, Arapça, İngilizce ve Farsça dillerinde eş güdümlü içerik üretti. Buna karşılık ABD ve İsrail’in “hasbara” (propaganda) makineleri, alışılmış kalıpların dışına çıkamayınca halk nezdinde inandırıcılığını yitirdi.

Kaynak: On4 TV