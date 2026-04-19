19 Nis 2026 16:41

ABD müzakere heyeti yarın Pakistan'a gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD müzakere heyetinin yarın Pakistan'a gideceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'un sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden yaptığı paylaşımda, “Temsilcilerim yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gidiyorlar” denildi.

Pakistan hükümet kaynakları, ABD ve İran heyetlerinin, ikinci tur müzakereler için "büyük olasılıkla pazartesi günü" İslamabad'da buluşabileceğini bildirdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

