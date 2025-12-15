Irak'tan Sudan’daki lojistik merkezine yönelik saldırıya kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Abyei bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yönelik saldırıyı kınadı.

BM güçlerini hedef almanın uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, bu tür eylemlerin çatışma bölgelerinde güvenlik ve istikrarı inşa etme ve sivilleri koruma çabaları baltaladığı vurgulandı.

Sudan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirten bakanlık, her türlü şiddet ve terörizmi reddettiğini bildirdi.

Irak Dışişleri, bu suçtan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamak ve BM misyonu personelinin güvenliğini güvence altına almak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.